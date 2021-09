Knappe ommekeer in Oss levert FC Volendam weer drie punten op

Na 82 minuten keek FC Volendam vanavond tegen TOP Oss tegen 2-1 achterstand. Dankzij Ibrahim El Kadiri en de winnende goal van Damon Mirani neemt Het Nieuwe Oranje toch drie punten mee naar Noord-Holland. Volendam stijgt door de vierde zege in vijf wedstrijden naar de derde plaats in de eerste divisie.

Het werd na een weifelend begin een heel enerverend duel tussen TOP Oss en FC Volendam. Beide ploegen scoorden al in de eerste helft, maar beide doelpunten werden afgekeurd. De goal van de thuisploeg ging niet door vanwege een overtreding, terwijl bij de treffer van Robert Mühren buitenspel werd geconstateerd.

Diezelfde Mühren leek nog een keer te scoren, maar TOP-doelman Norbert Alblas (ex-Ajax) wist knap te redden op een schot in de linkerhoek. Ook rechtsback Denso Kasius was dichtbij na een knappe rush. Hij passeerde drie tegenstanders, maar zijn schot werd ook gekeerd door Alblas.

Spektakel na rust

In de tweede helft ontbrandde de wedstrijd toen Joshua Sanches voor de 1-0 zorgde. De Amsterdammer in Brabantse dienst rondde een aanval door het hart van de Volendam-defensie netjes af.

FC Volendam stond echter maar zestig seconden op achterstand. Kasius kwam opnieuw sterk door aan de rechterkant en na een mooie actie op de achterlijn scoorde hij via een TOP Oss-been: 1-1. Ondanks het feit dat de ploeg van trainer Wim Jonk niet meer op achterstand stond, waren de Ossenaren de betere ploeg. Zeven minuten na de gelijkmaker zorgde dat ook voor de verdiende 2-1. Opnieuw was Sanches de maker. Hij werkte met zijn hak binnen na een afgeslagen hoekschop.

Van verlies naar winst in 3 minuten

Net toen het erop leek dat Volendam punten ging verspelen was daar de 2-2 van El Kadiri. De invaller kreeg de bal voor zijn voeten en knalde de bal in het doel. En daarmee was de honger van Het Nieuwe Oranje nog niet gestild. Aanvoerder Mirani kopte drie minuten later een hoekschop van 'gouden wissel' El Kadiri achter Alblas.

TOP Oss kreeg in de absolute slotfase nog mogelijkheden op de 3-3, maar Volendam gaf de voorsprong niet meer uit handen. Door de vierde competitie-overwinning staat het team van Jonk nu derde met vijftien punten uit acht wedstrijden.