Invaller El Kadiri laat FC Volendam juichen: "Mijn rendement moet omhoog"

Hij was het slachtoffer van enkele tegenvallende resultaten. Ibrahim el Kadiri verloor het vertrouwen van FC Volendam-trainer Wim Jonk en verhuisde van de basis naar de bank. Als invaller bewees de jonge buitenspeler vanavond tegen TOP Oss toch weer zijn waarde. Vooral de ontlading na zijn gelijkmaker was groot.

Voor trainer Wim Jonk was de overwinning een meevaller. De trainer was na afloop uitermate kritisch over het spel van zijn ploeg. Met name de eerste helft vond de Volendammer ondermaats. Dat de punten alsnog mee de bus ingingen, moet lekker smaken. Of toch niet?

Tekst gaat verder onder de video met Wim Jonk.