Eindelijk kan 'ie geracet worden: de Grand Prix van Limmen

Vorig jaar werd het evenement noodgedwongen in de ijskast gezet door corona. Maar nu er steeds meer mogelijk is, is het in het eerste weekend van oktober dan toch echt zo ver. "De gemeente werkt erg fijn mee ook. De karts moesten namelijk al vroeg gereserveerd worden. Omdat wij eventuele annuleringskosten niet kunnen betalen, beloofden ze garant te staan."

Limmenaren Erik Lute en Mark Bonne hebben de organisatie van de Grote Prijs van Limmen alweer helemaal op orde. "Woensdagavond zijn de dertig vrijwilligers helemaal bijgepraat. We hebben er ontzettend veel zin in", vertelt Lute aan NH Nieuws.

'Stille' zomer in de regio Alkmaar zonder evenementen: "Denk mee in anderhalvemeter-oplossingen"

'Stille' zomer in de regio Alkmaar zonder evenementen: "Denk mee in anderhalvemeter-oplossingen"

"Het plan is verder vergelijkbaar met vorig jaar. We hebben weinig hoeven aanpassen. Ja, de coronacheck voor de deelnemers is nu toegevoegd. Maar verder is de route hetzelfde, het stratencircuit blijft zo'n 600 meter lang, en mensen kunnen individueel en als bedrijf meedoen."

"Let wel, we zitten op dit moment helemaal vol. Wel hebben we een wachtlijst, mochten er mensen afbellen." De wedstrijden starten beide dagen om 12.00u, met op zondag de finales. Ter hoogte van de hoek Vislaantje/Dusseldorperlaan is de start/finish. De pitsstraat zit aan het haventje aan het Stetlaantje.

Kijk hieronder naar de video die we in het voorjaar van 2020 maakten toen de GP Limmen nog op de planning stond: