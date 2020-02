Grand Prix naast Zandvoort en Monaco nu ook in Limmen: "We gaan karten op echt stratencircuit"

LIMMEN - Geïnspireerd door de komst van de Formule 1 in Zandvoort, krijgt Limmen een eigen Grand Prix. Een week na Zandvoort wordt er namelijk gekart op een echt stratencircuit, dwars door het dorp.

Het idee komt uit de koker van Mark Bonne en Erik Lute. Beiden bedachten eerder de succesvolle Kermisrun dwars door het dorp, en vonden het hoog tijd voor wat nieuwe reuring. "Zandvoort kwam en toen dachten we: dat kunnen we eigenlijk ook. En met onze haven aan het Stet, willen we eigenlijk een soort 'Monaco van Noord-Kennemerland' maken", vertellen Bonne en Lute terwijl zij het parcours laten zien. "Het wordt een echt stratencircuit zoals in Singapore en Monaco."

In Limmen houden ze wel van gekkigheid. Nu de bijzondere recordpogingen in het dorp stoppen omdat de stichting Limmen Ludiek de stekker eruit trekt, zijn er weer anderen die Limmen op de kaart willen zetten met een nieuw evenement: de Grand Prix van Limmen.

Het parcours wordt ongeveer 600 meter lang, heeft vijf hoofdbochten die gesponsord worden. In totaal kunnen er 320 coureurs meedoen, die strijden om de snelste tijd. "Verder komt er 1200 meter aan hekwerk en (verrijdbare) barrières langs het parkoers", somt Lute op.

Bonne en Lute krijgen veel bijval en steun vanuit het dorp. Bonne: "We hebben een bijeenkomst gehouden voor de direct omwonenden van het circuit, want de straten worden een weekend lang grotendeels afgesloten, en die reageerden enthousiast. We hadden na die avond een verdubbeling van het aantal vrijwilligers die wilden helpen."

"Ook bij de gemeente reageerden ze positief, dus we hopen dat de vergunning zo snel mogelijk rondkomt." Op zaterdag 9 mei worden de voorrondes gereden en op zondag 10 mei de finales. Je aanmelden als coureur of bedrijfsteam kan nog tot woensdag via de website van de Limmer GP.