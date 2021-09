Woonoplossing nog niet helemaal zeker: "Zoveel verdriet en energie gekost"

Eerst zien, dan geloven: zo kijkt manegehouder Ingrid Schouw naar het bericht dat zij na jaren strijd en afwachten weer fulltime boven haar stal in Egmond-Binnen zou kunnen gaan wonen. Maar zolang de gemeenteraad nog niet heeft ingestemd, blijft ze voorzichtig in haar vreugde. "Ik blijf argwanend. Het heeft me al zoveel verdriet en energie gekost, dus ik wacht het definitieve besluit af."

NH Nieuws/ Anne Klijnstra

Gisteren werd bekend dat het gemeentebestuur van Bergen het bestemmingsplan wil wijzigen, waardoor een bedrijfswoning officieel mogelijk is. Tegen de wijzigingen zijn geen bezwaren ingediend, waardoor het college het plan nu wil voortzetten. In 2014 werd Ingrid Schouw een woonverbod opgelegd voor haar woning boven de kantine van de paardenstal die zij runt. Haar (bedrijfs)woning bleek in strijd met het bestemmingsplan. Er stond al een bedrijfswoning op het perceel, een tweede woning - die van Ingrid - mocht niet. Schouw vocht de beslissing tot aan de Raad van State aan, maar kreeg niet gelijk. "Drie jaar lang hebben we rechtszaken gevoerd. Uiteindelijk verloren we omdat we - op een half jaar na - niet konden aantonen dat er al 30 jaar gewoond werd." "Zelf stond ik al sinds 2006 officieel ingeschreven op dit adres", beschrijft ze aan NH Nieuws de in haar ogen oneerlijke situatie. Maar nu lijkt er dus eindelijk een oplossing te zijn. "Eentje die al eerder door toenmalig Commissaris van de Koning, Johan Remkes, werd voorgesteld."

In het nieuwe bestemmingsplan wordt het perceel in tweeën geknipt, daardoor is er op elk perceel één bedrijfswoning nodig. De gemeenteraad moet het voorstel van het college nog bekrachtigen. Daarom houdt Ingrid Schouw nog een slag om de arm. "Ik ben gematigd positief. Het moet op 28 oktober nog door de raad. Het ziet er positief uit, maar ik blijf voorzichtig. Maar ik zal superblij zijn als het achter de rug is."