Ten Hag: "Blij met ontwikkeling van de ploeg, maar zie ruimte voor verbetering"

"Ik ben wel blij met de ontwikkeling van de ploeg, maar zie ook nog heel veel ruimte voor verbetering", zei Ten Hag. "Hopelijk zien de spelers dat ook. Dat denk ik wel. We zijn nog net in het seizoen begonnen. Er ligt nog heel veel voor ons. Die lat zal steeds hoger moeten. Zo zijn we het seizoen begonnen en dat moeten we continu volhouden"

Teveel kansen nodig

Zo vond hij dat Ajax in de eerste fase teveel kansen nodig had om tot de 0-1 te komen. "Van die drie kansen in het begin daar moet er minimaal een van in. En ik denk zelfs twee. En dat is de eis die we ons moeten opleggen. Dat was te gemakzuchtig."