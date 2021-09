Slechtste scenario voor bouw Hilversumse tunnel: tien maanden vertraging

Het werk zorgt wel al anderhalf jaar voor overlast voor bewoners aan de oostkant van Hilversum. Er wordt bij veel bewoners letterlijk in hun voortuin gewerkt. Daarnaast zorgt het werk voor flinke verkeersomleidingen. Dat het werk afgelopen voorjaar fors vertraagd bleek, kwam veel buurtbewoners en andere Hilversummers nogal rauw op het dak. De vertraging komt volgens de gemeente door een 'opeenstapeling van technische tegenvallers'.

De gemeente heeft de afgelopen tijd gekeken of de onderdoorgang ondanks de vertraging toch eerder open kon, maar dat blijkt niet mogelijk. "Hoewel we hadden verwacht dat de aanleg langer kon duren, blijft dit een tegenvaller. Vooral voor de inwoners van Hilversum, die hierdoor langer last hebben van onze werkzaamheden", zegt verantwoordelijk wethouder Annette Wolthers (verkeer).

Werk gaat gestaag door

Het werk aan de tunnel gaat gestaag door. Kortgeleden werd het diepste punt bereikt - zo'n vijftien meter - en ondertussen is al het water uit de bouwput gepompt. Er wordt nu gewerkt aan de betonconstructie.

Dat de tunnel nu zo ver is, geeft de gemeente wel één zekerheid: de kans op een nieuwe vertraging is klein. Als alles volgens plan verloopt gaat de tunnel volgend jaar zomer open en eind volgend jaar rijden de eerste HOV-bussen tussen Hilversum en Huizen.

De komende tijd blijven vanwege het werk alle bestaande omleidingsroutes van kracht.