Cel dreigt voor Alkmaarder (69) die man in gezicht schoot: "Gevangenis is prima bejaardentehuis"

Het openbaar ministerie wil dat Leris C. (69) uit Alkmaar elf jaar de cel ingaat voor een poging tot liquideren van Schagenaar Peter. Eind maart was er in een loods in Overdie naar verluidt eerst een ruzie over schulden en drugs. C. wachtte Peter (37) op en schoot: de kogel zit nog steeds in Peters kaak. "Mijn dromen liggen in duigen."

"Een ruzie over geld en coke: ik wilde niet voor hem werken, ik wilde niet in de cokehandel. Ik wilde niets met die coke te maken hebben. Maar ik had een schuld van 10.000 euro bij hem. Samen met iemand anders dreigde Peter dat alles gereed moest zijn als ze terugkwamen en anders zouden ze me afranselen en kon ik 'pang pang' (geluid van een pistool, red.) verwachten."

Verdachte Leris C. zit tegenover de rechter. Hij is lang, met wit haar, Italiaanse roots en hij spreekt met een zingerig Italiaans accent. Op zijn hoofd draagt hij twee brillen en een mondkapje. Met luide stem en (iets te) gedetailleerd beschrijft hij wat er volgens hem in de aanloop en op de avond zelf in de loods is gebeurd waar hij tijdelijk logeerde.

Die nacht van 26 maart rent een bebloede man rond 01.15 uur de Uitenboschstraat in Oud-Overdie door. Even daarvoor is hij in de garage een paar honderd meter verderop aan de Strooijdonkerstraat beschoten. "Hij wilde rond middernacht een lichtknopje aandoen. Hij begrijpt niet waarom en is bang", vertelde zijn zus destijds tegen bij NH Nieuw .

Dat zegt het slachtoffer tegen NH Nieuws. Hij praat moeilijk en zijn tanden zijn kapot. Omdat de kogel tegen zijn halsslagader zit, is verwijderen te risicovol, aldus zijn advocaat. Volgens de officier is het glashelder dat de verdachte hem met opzet wilde vermoorden. Maar C. zegt hem bewust 'slechts' in zijn kaak te hebben geschoten, omdat hij zich bedreigd voelde.

"Als ze met z'n tweeën waren teruggekomen had ik ze wel in de hersenen doodgeschoten"

De precieze aard van het conflict en waar ze elkaar van kennen blijft vaag. C. zegt dat Peter een drugsdealer is en hij zijn katvanger of slaafje om zo geld bij te verdienen. Peter ontkent dat. De officier van justitie zegt daarover ook niets: ze beschrijft alleen hoe C. met zijn volle bewustzijn een pistool met geluiddemper en munitie klaar had gelegd om de mogelijke gewapende Peter en compagnon neer te schieten.

Peter kwam anderhalf uur later in zijn eentje terug naar de box en bij binnenkomst loste C. direct, zonder iets te zeggen, het schot. De openhartige verdachte zegt: "Ik ben een ervaren schutter. Twintig jaar geleden oefende ik bij schietvereniging Bergen en daarna vooral in loodsen", zegt hij daarover. Zijn advocaat zegt dat de demper daarom nog op het pistool zat.

C. heeft bewust op Peters kaak gericht. "De kaak leek me goed. Maar niet om hem te doden. Het was meer als waarschuwing. Maar als ze met z'n tweeën waren teruggekomen had ik ze wel in de hersenen doodgeschoten." Hij is toch blij een paar maanden vast te zitten. "Buiten at ik niet, ik had een crisis, maar ze hebben me goed geholpen in de gevangenis. Anders was ik misschien wel doodgegaan."

'Schulden betalen met kogel'

De kogel belandde die nacht dus in Peters kaak, vlag naast een halsslagader. Peters zus Dominique sprak vandaag namens hem over hoeveel impact deze schietpartij op zijn leven heeft. "In wat voor maatschappij leven wij dat als je geld aan iemand leent, je betaalt wordt met een kogel?"