Peter werd in gezicht geschoten: "Mijn broer is bang en snapt niet waarom"

Hij wilde rond middernacht een lichtknopje aandoen in het bedrijfspand waar hij logeerde, toen 'ie vol in zijn gezicht werd geschoten. De 37-jarige Peter Louman vraagt zich af waarom hem dat moest overkomen. NH Nieuws spreekt de zus van het slachtoffer van de schietpartij vannacht aan de Strooijonkerstraat in Oud-Overdie.

"De kogel zit nog in zijn hoofd", aldus Dominique Louman. De politie trof haar broer rond 01.15 uur gewond aan in de Uitenboschstraat. Hij had daar aangebeld bij een kennis, nadat hij dus volgens zijn zus uit het niets was neergeschoten. De mogelijke dader(s) is nog steeds voortvluchtig.

"Hij had het gevoel alsof hij een enorme schok kreeg toen hij het licht aan wilde doen. Hij realiseerde zich later pas dat hij was neergeschoten. In het ziekenhuis zijn ze nu aan het kijken of de kogel eruit moet worden gehaald omdat die vlakbij z'n slagader zit. Zijn kaak is ook gebroken dus hij ligt er erg slecht bij."

Relatieproblemen

De 37-jarige Peter zou in het bedrijfspand slapen, omdat hij relatieproblemen had. De man die hem heeft neergeschoten zou een Italiaanse man zijn die het pand gebruikt om fietsen te repareren. "Het is een vriend van hem, maar waarom hij dit heeft gedaan is ons totaal niet duidelijk. Je bent gewoon niet goed in je hoofd als je dit doet."

