Man raakt gewond na te zijn beschoten op straat, dader onbekend

ALKMAAR - De politie heeft afgelopen nacht een gewonde man aangetroffen in de Uitenboschstraat, die vlak daarvoor is beschoten op straat. De mogelijke dader(s) zijn voortvluchtig.

De 37-jarige man uit de gemeente Schagen werd op de Strooijonkerstraat beschoten. Vervolgens is hij hard weggerend en heeft bij een woning op de Uitenboschstraat aangebeld voor hulp.

De politie trof de man om 01.15 uur aan voor de woning, waarna meerdere hulpdiensten waaronder een traumateam werden opgeroepen. De gewonde man is uiteindelijk overgebracht naar het ziekenhuis. Hij zou niet levensbedreigend gewond zijn.

Door wie en waarom de man werd beschoten, is niet bekend. In de Strooijonkerstraat heeft de politie geen verdachte kunnen aantreffen. De politie heeft een onderzoek ingesteld om te achterhalen wat er precies is gebeurd en roept getuigen of mensen met mogelijke camerabeelden van de omgeving op zich te melden.