Amsterdam krijgt sensorenregister waar ook scanauto's in staan

De gemeente Ansterdan wil vanaf december een campagne starten om bedrijven die in de stad met sensoren werken op te roepen een melding te maken in een speciaal register. Die melding moet, zoals eerder al aangekondigd werd, verplicht worden.

Dat meldt wethouder Touria Meliani (ICT en Digitale Stad) in antwoord op vragen van het Amsterdamse CDA. De partij vroeg onder meer of Amsterdam Sound, een project waarbij bewoners met hulp van professionals het geluid meten, ook in het register moeten staan. Dat klopt volgens Meliani. "De gegevens die de sensoren verzamelen zullen door hen worden gebruikt voor onderzoeksdoeleinden. Dit is een professioneel doel en daarmee vallen de sensoren onder de meldplicht."

Het maakt voor het register niet uit of het om sensoren gaat die op dezelfde plaats blijven. Scanauto's van Parkeerbeheer, die straten filmen zodat automobilisten die niet hebben betaald worden beboet, moeten er ook in staan. Meliani: "Dat de sensor beweegt is geen belemmering voor opname in het register." Alle sensoren die voor een professioneel doel worden ingezet moeten er straks in staan. Einddatum Meliani wil dat het register straks volledig is, maar ze wil "overvolledigheid" ook voorkomen. Daarom moet degene die de sensor aanmeldt ook een einddatum invullen. Mocht de sensor langer blijven dan die datum, dan moet er opnieuw melding gedaan worden. Ook wordt eigenaren na een nog te bepalen tijd gevraagd of de sensor er nog hangt. Eigenaren krijgen de eerste helft van volgend jaar de tijd om hun sensor aan te melden. De wethouder verwacht inzichelijk te krijgen wie die eigenaren zijn en denkt ook dat ze zich aan de nieuwe regels gaan houden. Mocht dat niet zo zijn, dan kunnen de sensoren in de tweede helft van 2022 eventueel na waarschuwingen op hun kosten verwijderd worden. Of dat echt gaat gebeuren moet ook nog bepaald worden.

De gemeente gaat onder meer brancheorganisaties en grote bedrijven als KPN en Google informeren over het sensorenregister. Ook Amsterdammers krijgen er informatie over. "Op het moment dat de handhaving start worden ze er op gewezen dat ze een melding kunnen doen als ze een sensor zien die niet in het register staat. Op deze manier kan de handhaving gericht plaatsvinden." Handhavers gaan dan namelijk door middel van een locatiebezoek op zoek naar de eigenaar.