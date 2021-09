Hilversum blijft strijd aangaan tegen alcoholgebruik door jeugd, proef verlengd

Als een ondernemer de fout ingaat en het personeel de 'mystery guest' alcohol laat kopen, volgt er nog één extra hercontrole binnen hetzelfde kwartaal. Wanneer een ondernemer dan nog een keer een overtreding begaat, volgt een waarschuwingsgesprek met de gemeente. Bij een derde keer neemt de gemeente de controle over en hangt de horecaondernemers een boete boven het hoofd.

De vele controlebezoekjes hebben er volgens de gemeente toe geleid dat de alcoholregels voor verkoop aan minderjarigen een stuk beter worden opgevolgd, al moet daarbij wel worden aangetekend dat de horeca tijdens de proef door de coronaregels ook lang dicht was.

Sportkantines

De proef wordt nu verlengd. Niet alleen om in de horeca extra de aandacht te houden bij het voorkomen van verkoop aan alcohol aan minderjarigen, maar ook om dezelfde proef te doen bij lokale sportclubs.

De alcoholregels worden naast in de horeca immers ook het meest door sportkantines overtreden. Het plan was om al eerder te starten met dezelfde proef in sportkantines, maar dat is door de coronaregels nog niet van de grond gekomen.

Een andere reden om de proef te verlengen is dat er nog steeds veel jongeren in de regio zijn die alcohol drinken voor hun achttiende. Uit onderzoek van de gemeente blijkt dat ongeveer vier op de tien Hilversumse vierdeklassers – jongeren van ongeveer 15 en 16 jaar oud – afgelopen maand alcohol hebben gedronken.