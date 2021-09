Opnieuw protestactie tegen komst Van der Valkhotel in Beusebos

De gemeenteraad van Purmerend lijkt voor een van der Valkhotel te gaan stemmen op de plek waar nu het Beusebos ligt. Die wens wordt al jaren bestreden door bewoners die het kleine stukje natuur in de kom van de A7 willen behouden. Ook vandaag was er weer een protest en een excursie.

"Ik begrijp niet waarom de gemeente zo eigenwijs is", verzucht Bart Cremer. Hij zit bij de stichting 'vrienden van het Beusebos' en vecht al jaren voor behoud van het stukje natuur pal naast de A7. Volgens hem is het bos van onschatbare waarde omdat het CO2 opneemt, fijnstof afvangt en bovendien een utopie is voor diverse flora en fauna die op de rode lijst staan. "Onnodige gebouwen bouwen is faliekante onzin we moeten zorgen dat er meer natuur bij gaat komen."

Dat onderstreep ecoloog Edwin Kapitein die tijdens het protest een excursie leidt langs het bos. Volgens hem is de plek een belangrijke stepping stone voor verschillende dieren in het natuurarme gebied. "Als je dat weg haalt gaat er veel dood", waarschuwt hij. Ter illustratie heeft hij een vleermuis meegenomen. "Het is een beestje van niets, maar ze eten wel 3000 muggen per nacht die wil je niet hebben."

Hotel

In de plannen voor het Van der Valkhotel blijft een groot gedeelte van het bos staan, toch is dat voor de natuurliefhebbers niet genoeg. "Je krijgt zwerfafval, lichtvervuiling en geluidsoverlast, daarbij lever je een kwart in van een toch al niet zo heel groot bos en dan blijft er wel heel weinig over", zegt Kapitein.