Soap rond hotel Beusebos sleept zich voort, laatste plan afgekeurd

De plannen voor een nieuw Van der Valk hotel in het Beusebos bij Purmerend kunnen de prullenbak in. Volgens de provincie is er namelijk geen rekening gehouden met de nabijheid van het UNESCO werelderfgoederen de Stelling van Amsterdam en Beemster. Ook is er volgens de provincie onvoldoende onderzoek gedaan in het kader van de wet Natuurbescherming.

NH Nieuws

In het 17 hectare grote Beusebos wil de gemeente toestemming geven aan het Van der Valk concern om een 69 meter hoog hotel te bouwen met 140 hotelkamers. In het plan wordt, volgens de provincie, 'bewust' voorbij gegaan aan het feit dat de locatie gelegen is in het landelijk gebied en wordt de leidraad landschap en cultuurhistorie van de provincie niet op de juiste wijze toegepast. "Er is niet aangetoond dat aan de eisen ten aanzien van ruimteIijke kwaliteit wordt voldaan."

Terug naar de tekentafel De gemeente moet terug naar de tekentafel, mede omdat ze onvoldoende rekening hebben gehouden met de buurgemeenten Wormerland en Oostzaan. Ook vindt de provincie dat er advies ingewonnen moet worden bij de Rijksdienst Cultureel Erfgoed, vanwege de hoogte en daarmee de gevolgen van het plan op de nabijgelegen UNESCO werelderfgoederen. Ondanks de eerdere aanbeveling van de adviescommissie is dat nog niet gedaan. De provincie wil ook dat er meer onderzoek wordt gedaan naar de ecologische waarden, zodat de natuurwaarden van het Beusebos worden gewaarborgd. "In het ontwerp-bestemmingsplan is te lezen dat er voor zowel het beschadigen/vernielen van een nest van de buizerd als het aantasten van essentieel leefgebied van de boommarter een ontheffing van de Wet Natuurbescherming voor soorten wordt aangevraagd bij de omgevingsdienst. Er leven echter mogelijk nog meer dieren in het Beusebos, zoals ook in het ecologisch onderzoek uit 2020 is te lezen."