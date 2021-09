Gooise GGD prikt meer na aankondiging verplichting coronatoegangsbewijs voor horeca

De Gooise GGD heeft het de afgelopen dagen drukker gehad met vaccineren. Dit komt onder andere door aankondiging dat er vanaf 25 september bij bezoek aan bijvoorbeeld horeca een coronatoegangsbewijs moet worden getoond. Volgens directeur publieke gezondheid René Stumpel gaat het om tientallen prikken per dag meer, zegt hij in het radioprogramma NH Gooi Zaterdag .

Het gaat op dit moment om ongeveer zeventig mensen per dag die langskomen om een vaccin te halen. Een week geleden waren dat er nog ongeveer 50, waardoor je de voorzichtige conclusie kunt trekken dat er ongeveer 20 mensen per dag zich laten vaccineren vanwege de nieuwe eis.

Naast de verplichting om een coronatoegangsbewijs te tonen bij bezoek aan horeca, bioscoop en theater, speelt ook de laagdrempeligheid mee. Om de prikdrempel te verlagen, kun je inmiddels bij de GGD ook zonder afspraak binnenlopen om je te laten vaccineren.

Op dit moment is er nog één vaccinatielocatie in 't Gooi open. Maar volgens de GGD-directeur is er met dit ene prikpaviljoen nog genoeg capaciteit om iedereen die het wil te prikken.

Vaccinatiegraad

Ook gaat de GGD vanaf eind september de wijken zelf in met zogenoemde pop-uplocaties. het gaat om de wijken Centrum, Oost en Noord-Oost van Hilversum, Bovenmaten in Huizen, Noord en Hogewey in Weesp en de wijk Eng in Bussum. Hier wil de GGD voorlichting geven om zo de vaccinatiegraad in deze wijken omhoog te krijgen.

Op dit moment hangt de vaccinatiegraad van de Gooise gemeenten gemiddeld rond de zestig procent en stabiliseren de grafieken. Door de pop-uplocaties en de nieuwe toename hoopt de GGD deze graad op te krikken. "We verwachten dat deze voorlichting effect zal hebben."

Ondanks het feit dat Stumpel niet ontevreden is met hoe het in 't Gooi gaat, blijft het volgens hem 'onaangenaam doorsudderen'. Elke dag zijn er volgens de GGD-voorman zo'n twintig tot dertig besmettingen. "Het wordt niet erger, maar we willen natuurlijk naar nul."

Luister het hele interview terug via deze link.