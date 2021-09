GGD komt met 'prikposten' naar wijken waar vaccinatiecijfer achterblijft

De regio heeft meerdere buurten waar de vaccinatiecijfers nogal achterblijven, zoals de Huizer wijk Bovenmaten, de Eng van Bussum, de Weesper wijken Noord en Hogewey en voor Hilversum het centrum en Oost en Noordoost. Volgens GGD-woordvoerder Jakolien Schreijenberg gaat het niet om schrikbarende verschillen, maar wel soms vijf tot tien procent vergeleken met de rest van de regio. "En dat terwijl we met 't Gooi het best goed doen en boven het landelijk gemiddelde zitten. Alleen dus niet overal", zo vertelt ze.

De GGD hoopt met de pop-up vaccinatielocaties het voor mensen vooral makkelijker te maken om een coronaprik te halen. "Een plek dichtbij huis kan helpen. Er zijn aan de ene kant mensen die de prik wel willen, maar het maken van een afspraak of de reis naar Hilversum een heel gedoe vinden. Die kunnen nu dichterbij huis een prik halen."

Vragen aan een arts

Ook mensen die nog twijfelen of ze zich wel of niet willen laten vaccineren kunnen langskomen. "Ze kunnen langskomen om hun vragen te stellen over het coronavaccin aan een arts. Als ze willen, krijgen ze de prik daarna. Als ze het niet willen of nog even willen nadenken, kunnen ze naar huis en eventueel later alsnog een afspraak maken", aldus Schreijenberg.

De GGD trekt de laatste week van september dag na dag door de regio. Er wordt op dinsdag gestart in Huizen, daarna volgen Weesp, Bussum en Hilversum. De pop-up vaccinatielocaties openen in de consultatiebureau's van de gemeenten en gaan alleen 's avonds open. Ook kunnen mensen alleen voor de eerste prik terecht bij de pop-ups.