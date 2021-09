Honkballers Martis en Schoop met Oranje voor 33e keer in 33 pogingen naar EK-finale

Het is de honkballers van Nederland opnieuw gelukt zich te plaatsen voor de EK-finale. Spanje werd vanavond in de halve finale na een spannend duel met 9-8 verslagen.

Met Noord-Hollanders Shairon Martis en Sharlon Schoop als slagmannen stevende Oranje af op een simpele overwinning. Spanje stond na twee innings nog wel op voorsprong, maar daarna kwam de ploeg van bondscoach Evert-Jan 't Hoen op 5-2. Dat was mede te danken aan een homerun van Dashenko Ricardo.

In de achtste slagbeurt kwam Spanje plots terug van 9-3 naar 9-6. Het bleef vervolgens spannend tot de laatste nul. Oranje sleepte de overwinning ternauwernood over de streep.

33 uit 33

Het is de 33e keer in 33 deelnames dat Nederland zich plaatst voor de finale op het EK. Er werd 23 keer goud gewonnen en 9 keer ging de eindstrijd verloren. Zondag is gastland Italië of Israël de tegenstander.