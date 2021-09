Ondanks achterstand gelooft Pirates-catcher in Holland Series

Amsterdam Pirates staat met 2-1 achter in de best-of-five series tegen HCAW. Inzet is een plek in de Holland Series. Ondanks de achterstand gelooft catcher Sicnarf Loopstok in plaatsing voor de Holland Series. "De kans is groot en wij gaan nu knallen tegen HCAW", aldus een overtuigde Loopstok.