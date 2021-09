College wil 280 statushouders huisvesten in De Vluchthoef

Het plan is om zo'n 280 statushouders, die gekoppeld zijn aan de regio Alkmaar, te huisvesten in het pand dat eigendom is van het COA. Hiervoor worden zeventig appartementen van De Vluchthoef gebruikt. Acht appartementen moeten beschikbaar komen voor spoedzoekers van de gemeente Alkmaar.

Het college heeft de intentie om het complex te kopen en na twee jaar om te vormen naar een reguliere woonwijk voor Alkmaarse inwoners. Om de koop te regelen en het tijdelijk wooncentrum in te richten, is nog enige tijd nodig. Het streven is om het wooncentrum op 1 januari te openen. Tot die tijd mag het COA het pand gebruiken voor 450 statushouders uit de regio.

'Voorkomen dat druk op de woningmarkt oploopt'

Door De Vluchthoef in te zetten als tijdelijk regionaal wooncentrum komt extra woonruimte beschikbaar, zodat sneller voldaan wordt aan de taakstelling van het Rijk voor huisvesting van statushouders, vertelt wethouder Pieter Dijkman. Hiermee wil hij voorkomen dat 'de druk op de woningmarkt nog verder oploopt'.

"Doordat statushouders kunnen uitstromen naar dit regionale wooncentrum, komt er in asielzoekerscentra ruimte voor opvang van onder andere Afghaanse vluchtelingen en kunnen statushouders, die aan onze regio zijn gekoppeld snel beginnen met hun inburgering, participatie en integratie", aldus Dijkman.