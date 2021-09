'COA wil per direct 450 statushouders huisvesten in Alkmaar'

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoeker (COA) zou 450 statushouders, asielzoekers met een verblijfsvergunning, willen opvangen in het asielzoekerscentrum De Vluchthoef aan de Picassolaan in Alkmaar. Waarschijnlijk voor een periode van twee jaar.

Dat meldt het Noordhollands Dagblad. Het COA zou statushouders willen opvangen die al binding hebben met Alkmaar. Zij zitten nu nog in deze opvang, omdat de uitstroom van statushouders vastgelopen is.

Het COA zou volgens de krant al een aantal dagen op antwoord wachten. De locaties zijn volgens hen schaars en in deze opvang staat alles zo goed als klaar. De gemeenteraad moet over de opvang in overleg, maar die viel gisteravond uiteen in een debat over asielopvang. Nog voor dit onderwerp werd besproken, viel de coalitie.

Uit een brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid blijft dat de opvanglocaties van het COA binnenkort vol zitten. 'Op dat moment is crisisnoodopvang noodzakelijk. Er is nu inzet nodig

van ons allen om dat te voorkomen.'