Hilversum kan niets doen tegen sloop van 'beeldbepalend' Silverpoint

De twee partijen zagen veel liever dat het pand behouden zou blijven. Wat hen betreft zou het verbouwd moeten worden tot een 'transparanter, groener, opgewekter én multifunctioneel gebouw' dat zou kunnen dienen als een debatcentrum, huisvesting voor media of andere creatieve bedrijven en misschien een grand café en woningen.

Ze vroegen de gemeente om de sloop van het pand tegen te gaan en een onderzoek te doen naar de architectonische en beeldbepalende waarde van Silverpoint.

Geen stokje voor sloop

Dat gaat nu gebeuren. Volgens burgemeester en wethouders staat maar weinig een sloopvergunning van het gebouw in de weg. Er word gewezen op het argument dat het pand 'beeldbepalend' is weinig stand houdt, omdat het pand niet eerder is aangeduid als 'waardevolle bebouwing' of een monumentenstatus heeft.

Kortom: als de eigenaar het wil en er ligt een vergunning voor de nieuwbouwplannen, dan staat niets de sloop van Silverpoint in de weg.

Ook komt er geen onderzoek naar de architectonische en beeldbepalende waarde van het gebouw. Burgemeester en wethouders staan daar best voor open, maar wijzen erop dat het pand particulier eigendom is en dat het 'van de eigenaar niet kan verlangen' om dat onderzoek te laten doen.