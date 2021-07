'Beeldbepalend' Hilversums gebouw met sloop bedreigd, politiek wil behoud

Wat de gemeenteraadsfracties van de PvdA en Democraten Hilversum betreft, gaat het zover niet komen. De twee partijen stellen dat het plan voor het appartementencomplex 'op gespannen voet' met het bestemmingsplan en het zogeheten beeldkwaliteitsplan voor het stationsgebied. "Het geplande gebouw lijkt niet te passen in de ambitie van een levendig, dynamisch en zo groen mogelijk stationsgebied, als karaktervolle, herkenbare entree tot mediastad Hilversum", aldus de partijen.

Ze stellen voor om het gebouw zoals het er nu staat te behouden, want hoe opvallend het ook is, het is volgens de twee wel echt Hilversums. "Het huidige Silverpoint zien wij als een beeldbepalend en karaktervol gebouw, dat door zijn structuur, verhoudingen, sterk gelede gevelwand, ronding en smal hoogteaccent een sterk Hilversums karakter heeft, met een duidelijke verwijzing naar Hotel Gooiland van Jan Duiker."

Plannen met behoud

De twee partijen hebben ook al verder gekeken naar wat er met het gebouw kan gebeuren als het straks zou blijven staan. Ze hebben een 'transparanter, groener, opgewekter én multifunctioneel gebouw' voor ogen dat zou kunnen dienen als een debatcentrum, huisvesting voor media of andere creatieve bedrijven en misschien een grand café en woningen.