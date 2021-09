Karlsson en Pavlidis moeten AZ van goals voorzien tegen Randers FC

AZ scoort dit seizoen nog moeilijk. En gezien het vertrek van scorende spelers als Myron Boadu, Calvin Stengs en Teun Koopmeiners is dat wel te verklaren. "Ik verwacht dit jaar de nodige goals van Jesper Karlsson en Vangelis Pavlidis. Daar heb ik alle vertrouwen in. Maar ook spelers zoals Dani de Wit, Zakaria Aboukhlal en Albert Gudmundsson moeten gaan scoren."

"We hebben tegen PSV tot vijfentwintig meter van de goal prima gespeeld," blikt Jansen terug op de nederlaag (0-3) van afgelopen weekend. "Alleen leverde dat geen doelpunten op en dat hebben we meegenomen deze week."

"Het is een fysiek sterk team met een opportunistische manier van spelen", vertelt Pascal Jansen over de tegenstander van donderdagavond. "Randers is bezig aan een mindere serie, maar ze hebben zich wel gekwalificeerd voor de Conference League." De Deense bekerwinnaar staat op dit moment vierde in de competitie en de laatste overwinning dateert van 13 augustus.

Witry start opnieuw

Op de rechtback positie krijgt Aslak Fonn Witry net zoals tegen PSV de voorkeur boven Yukinari Sugawara. "Witry brengt net iets meer op dit moment en zorgt verdedigend voor meer stabiliteit. Daarnaast is linksback Owen Wijndal terug en dat betekent dat ik Witry daar niet meer hoef neer te zetten." Verder reist Timo Letschert mee naar Denemarken. De centrale verdediger ontbrak tegen PSV, maar trainde woensdag alweer deels mee met de groep en dat ging goed.

Reisschema

AZ traint bij Europese wedstrijden normaal gesproken de dag voor de wedstrijd in het stadion van de tegenstander. Dit keer gebeurde dat in Wijdewormer op het trainingscomplex. "Wij gaan uit van een ideale voorbereiding. Dat was niet realiseerbaar dit keer. De afstand tussen het hotel en stadion is drie kwartier en dat is niet ideaal."

Randers FC - AZ in de Conference League begint donderdagavond om 21.00 uur.