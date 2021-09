Kinderopvangmedewerkers staken opnieuw vanwege de hoge werkdruk

Kinderopvangmedewerkers van zo'n 150 opvanglocaties in Noord-Holland legden vandaag opnieuw het werk neer. Zij zijn bij elkaar gekomen op het Malieveld in Den Haag, omdat ze zich niet kunnen vinden in het cao-akkoord dat vakbond CNV heeft gesloten met de werkgeversorganisaties. Daarin is volgens een andere vakbond, FNV, te weinig aandacht voor de hoge werkdruk.

Op 1 en 8 juli demonstreerden de kinderopvangmedewerkers ook al. Op 1 juli ging het om een protest van zo'n 300 medewerkers uit Noord-Holland en Almere op de Dam in Amsterdam. Een week later volgde het landelijke protest in Utrecht.

Niets veranderd

Volgens FNV is er sinds de protesten in juli niets veranderd. De vakbond vindt vooral dat er in het cao-akkoord te weinig aandacht is voor de hoge werkdruk. Medewerkers van kinderopvang zouden nu te veel extra taken krijgen en zo te weinig aandacht hebben voor de kinderen. CNV en de werkgeversorganisaties hebben samen wel een brief gestuurd over de werkdruk naar demissionair minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en GGD GHOR, maar dat is volgens FNV niet voldoende.

De vakbond wil harde afspraken over de werkdruk in het cao-akkoord en vreest dat het nog 'maanden of jaren' kan duren als de afspraken over de werkdruk in Den Haag gemaakt moeten worden.

