Gepeste Cheryl (32) schrijft boek: "Pesten moet ophouden"

Voor haar boek ging ze terug naar haar schooltijd: ze interviewde onder meer haar klasgenootjes en pesters van toen. "Om de ogen van de pesters te openen, maar ook om ze een mogelijkheid te geven excuses te maken."

Ook interviewde ze andere gepesten en hun naaste familie. "Ik vond het heel spannend om contact te zoeken met mijn pesters. Maar ik had dit doel, het boek, in mijn hoofd. En ik wilde er graag boven staan, mijzelf laten zien."

Pesters

De pesters van toen reageerden heel verschillend. Eén wilde uiteindelijk niet meewerken aan het boek, ze wilde naar eigen zeggen 'geen oude koeien uit de sloot halen'. De meesten werkten wel mee, maar gaven aan er weinig meer van te weten, of wisten er wel van en zeiden dat het ze speet: "Zoals een klasgenootje dat eerst een vriendin van mij was. Nadat ze met me mee was gegaan naar de middelbare school, ging ze later meedoen met het pesten."

Een pestverleden draagt iemand lang met zich mee, zo weet Cheryl uit eigen ervaring. "Voor pesters is het misschien lang geleden, maar ik denk er nog steeds aan terug. Het blijft je jarenlang achtervolgen, het nare gevoel komt weer naar boven als je oude foto's bekijkt."

Beter

Inmiddels gaat het veel beter met Cheryl. Ze is getrouwd en heeft drie jonge kinderen. Ze heeft dit boek niet alleen voor zichzelf, maar ook voor anderen geschreven. "Ik weet hoe het is om buitengesloten, genegeerd en gekleineerd te worden. Voor sommigen is de weg heel lang, en soms zien gepeste kinderen geen uitweg meer en maken ze een eind aan hun leven", vertelt Cheryl. Dit overkwam onder meer Fleur Bloemen.

Met dit boek hoopt Cheryl pesten te voorkomen, en wil ze gepeste kinderen laten zien dat het uiteindelijk goed kan komen. 'Wat pesten met je kan doen' wordt aanstaande zaterdag gepresenteerd in Paviljoen8 in Callantsoog. Het is onder andere te koop bij boekhandel Plukker in Schagen.