De Peiling: Moeten scholen harder optreden tegen pesten?

Jeugdjournaal

Het NOS Jeugdjournaal hield een representatief onderzoek onder ruim 1000 kinderen van 9 tot 13 jaar. Het overgrote deel van de schoolkinderen wil in de klas meer aandacht voor het aanpakken van pesten. Ze vragen om hulp om een eind te maken aan pesten in hun omgeving of om zelf met pesten te stoppen.



Meer dan de helft gepest

Zes op de tien ondervraagde kinderen zegt slachtoffer te zijn of te zijn geweest van pesten. Dat loopt uiteen van enkele keren per maand tot meerdere keren per week. In ruim een op de tien gevallen gebeurt het dagelijks. Het pesten gebeurt meestal op school. De meeste kinderen zeggen dat hun docent het niet in de gaten heeft.