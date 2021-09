Tienduizenden demonstranten op de been voor Unmute Us-protest

Tienduizenden mensen zijn vandaag op het Unmute Us-protest afgekomen. Door heel het land werd geprotesteerd door onder anderen festivalorganisatoren, artiesten en feestgangers . De demonstranten eisen onder meer dat festivals weer worden toegestaan. Volgens de organisatie van het protest deden er in heel het land zo'n 150.000 mensen mee, waarvan 80.000 in Amsterdam.

Het was het tweede Unmute Us-protest. Op 21 augustus werd er ook geprotesteerd in de stad, toen werd de opkomst door de organisatie geschat op 35.000. De gemeente hield het destijds op 10.000 demonstranten.

"We hadden toen als eis dat we vanaf 1 september weer evenementen zouden mogen organiseren", vertelt organisator Jasper Goossen. "We hebben toen weinig gehoor gekregen. Maar we blijven erbij dat we veilig evenementen kunnen organiseren. We willen gewoon actie."

