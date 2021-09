Terugkijken: de start van de tweede Unmute Us-demonstratie in Amsterdam

Vanmiddag om 14.00 uur is de tweede demonstratie van Unmute Us in Amsterdam gestart. Onder meer festivalorganisatoren, artiesten en liefhebbers van feestjes protesteren daar tegen het huidige evenementenbeleid. AT5/NH Nieuws was er live bij.

Op 21 augustus werd in Amsterdam ook al geprotesteerd tegen het evenementenbeleid. Volgens een woordvoerder van de gemeente lag de opkomst toen rond de 10.000 demonstranten.

Unmute Us sprak na die actie met meerdere ministers, maar wilde de tweede demonstratie toch door laten gaan. "De ministers hebben geluisterd naar de argumenten en aangegeven deze mee te nemen in hun besluitvorming richting de volgende persconferentie op 14 september. Dat is mooi, maar geen toezegging en ook geen aanleiding om nu 'Unmute Us!' af te blazen", zei Unmute Us-woordvoerder Jasper Goossen daarover.

Westerpark

De stoet begon om 14:00 uur in het Westerpark en eindigt daar ook. Amsterdam is niet de enige stad waar mensen de straat op gaan om te protesteren tegen het evenementenbeleid. Dat gebeurt vanmiddag ook in Den Haag, Eindhoven, Enschede, Groningen, Leiden, Maastricht, Tilburg en Utrecht.

Kijk hier de start van de demonstratie terug: