Ouders en raadsleden: 'Zorg voor loodvrije speelplaatsen in IJmond'

De hoeveelheden schadelijke stoffen die neerdalen in de omgeving van Tata Steel zijn onveilig voor de gezondheid van kinderen. Dat bleek uit het vorige week gepubliceerde RIVM-rapport. En dat zou volgens ouders en verzorgers genoeg reden moeten zijn om te zorgen dat de speelplaatsen zo schoon mogelijk blijven, zodat kinderen het grofstof niet via hand-mondcontact binnen krijgen.

Raadslid Kelly Uiterwijk van Vrij! Beverwijk maakt zich zorgen, want nu worden alleen de speelplaatsen in Wijk aan Zee nog schoongemaakt. "Mijn balkon in Beverwijk is eigenlijk wit, maar kleurt meestal grijs of zwart. Het valt neer in Beverwijk, maar bijvoorbeeld ook in IJmuiden. Dat is zorgelijk."

Ze snapt dat ouders en verzorgers zich daarom druk maken over de gezondheid van hun kroost. "Juist omdat er onder meer lood in de stoffen zit. Dat is gevaarlijk voor opgroeiende kinderen. Het zou daarom goed zijn die toestellen vaak te reinigen. Tegelijkertijd moet Tata Steel er natuurlijk voor zorgen dat die stoffen sowieso niet kunnen neerdwarrelen hier."