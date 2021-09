Feest van het jaar mag doorgaan in Aalsmeer: Pramenrace zet dorp op zijn kop

Een van de grote tradities van Aalsmeer is de jaarlijkse Pramenrace. Na een overgeslagen editie doen dit jaar zo'n 160 klassieke Aalsmeerse boten mee. Volgens deelnemer Han Millenaar is het een echte lokale feestdag: "Wat carnaval is voor Brabant, is voor Aalsmeer de Pramenrace."

De bonte botenoptocht is wel iets anders georganiseerd dan voorgaande jaren. Alle deelnemers zijn vooraf getest en publiek langs de waterkant is niet overal welkom. Ook het gebruikelijke feest na afloop rondom het Praamplein in Aalsmeer gaat niet door. Of iedereen zich ook aan de regels houdt, controleren onder andere Paul en Jaap van de handhaving. Zij zijn met hun boot aanwezig langs de route. "We zijn er voor een stukje veiligheid en we zorgen er voor dat het feest goed verloopt vandaag." Tekst gaat door onder de video.

Aalsmeerse Pramenrace mag aangepast doorgaan - NH Nieuws

Han denkt dat er op het water na de race nog wat feestjes zullen ontstaan. "We gaan waarschijnlijk nog met meerdere pramen een feestje pakken met z'n allen, dat houdt in dat we naar een eiland gaan." Daar is de handhaving niet blij mee. "Het is de bedoeling dat je na de Pramenrace naar huis gaat. Het is niet de bedoeling dat je blijft feesten op het water en dat je daarmee overlast veroorzaakt." Tekst gaat door onder de video.

Han met zijn vrienden tijdens de Pramenrace - Han Millenaar

Eerder deze zomer werd door de gemeente, jachthaveneigenaren, politie en jongeren een waterconvenant ondertekend waarin afspraken staan voor veilige recreatie op het water.