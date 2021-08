Afspraken met jongeren moeten overlast op en rond Aalsmeerse wateren terugdringen

Het convenant bestaat uit een set afspraken die - als ze worden nageleefd - veilig vaarplezier voor iedereen garanderen. De afspraken gaan met name over geluidsoverlast, afval en veilig varen. Ze vormen een richtlijn die tijdens de toekomstige gesprekken tussen de gemeente en andere betrokken partijen worden gevolgd.

Adviseur van de gemeente die nauw betrokken is bij het overlast-dossier is Bart Schmidt. Hij legt uit waarom hij hoge verwachtingen heeft van de uitwerking van de gemaakte afspraken: "Het is geen opgelegd lijstje van huisregels. We hebben dit met z'n allen bedacht, vanuit zowel positieve als negatieve ervaringen uit het verleden. We hebben een slimme generatie, daar verwacht ik heel veel van en de burgemeester ook."

Aalsmeer is voorloper en wordt nauwlettend in de gaten gehouden door andere watergemeenten in het land. Roy, Bastiaan en Vince vertegenwoordigen de jongeren tijdens de gesprekken die voorafgingen en zullen volgen rond het afsprakenpakket. "We zijn het gesprek uit goede wil ingegaan. Ik denk dat we er een heel mooi convenant uit hebben gehaald dat voor iedereen gaat werken", vertelt Roy.

Jongerenwerker

Dat deze jongens meewerken zal volgens jongerenwerker Tessa Westerhof een positief effect hebben op naleving van de afspraken. "Er zijn nu drie heel actieve jongeren die het ondertekenen, dat is supertof. Zij worden gekend, als zij iets zeggen maakt het uit."

Toch blijft Westerhof realistisch: "Aan de andere kant zijn er ook jongeren uit Amstelveen, Uithoorn en zelfs Haarlemmermeer (die zich misdragen op de Westeinderplassen, red.) die hier niet aan verbonden zijn. Het is een deel, maar het gaat wel iets doen."