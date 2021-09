Skaters pleiten voor boost Haarlemse skatescene: "We willen het laten leven"

Het Reinaldapark in Haarlem was vandaag tijdens 'Gnarly Harlem' voor een dag omgetoverd tot een pop-up skatepark. Skaters kwamen tijdens het evenement bij elkaar omdat zij van mening zijn dat de Haarlemse skatescene wel een boost kan gebruiken.

Dwayne Henn van STAD Haarlem is een van de initiatiefnemers. Volgens de 27-jarige skater gebeurt er weinig in de scene in deze regio, maar leeft het wel. "Daarom brengen we het op deze manier onder de aandacht."

"Samen met jongeren willen we skate-avonden houden. En we willen kinderen waarvan de ouders niet genoeg geld hebben voor een skateboard, toch laten ervaren hoe het is om te skaten. We willen er alles aan doen om de scene hier te laten leven."

'Skateparken verdwijnen hier'

Want als je Haarlem volgens hem met andere steden vergelijkt, dan gebeurt er weinig hier. "In Rotterdam zitten vijf skateparken op loopafstand en ook in Amsterdam heb je er veel. Maar de parken die hier zijn, verdwijnen alleen maar."

"En het asfalt is al zeker meer dan tien jaar oud", vult Joep van der Veen aan die een eigen skateboardbedrijf heeft. "Een mooi park met beton zou ideaal zijn. Ik hoop dat we dat kunnen bereiken."

Perfecte plek

Dwayne ziet het Reinaldapark als de perfecte plek voor een groot skatepark voor Haarlem en omgeving. "Er is een groot grasveld waar nooit wat gebeurt. Zet een skatepark neer en het wordt hier super druk."