Waaghalzen skaten met zo'n 60 kilometer per uur van het Kopje van Bloemendaal

Omdat de weg niet kon worden afgezet hielden de skaters goed in de gaten of er fietsers en auto’s aankwamen. “Veiligheid is belangrijk dus houden we met walkietalkies en gebaren contact om aan te geven of het veilig is om te starten.”

Het idee van de sport is om zo snel mogelijk van een berg af te rollen op een skateboard. Tijdens de rit maken skaters trucs en zogenoemde slides. “Dan glijden je wielen over het asfalt in plaats van te rollen. Dit kan je doen om te remmen of te gebruiken als truc”, legt Lisa uit.

“Vorige week zijn we begonnen”, vertelt een van de oprichters Lisa Peeters. “We willen het gat vullen tussen heel professioneel skateboarden en beginners. Daartussen zit op dit moment niets in Nederland.”

Met een snelheid van zo’n 60 kilometer per uur kwamen de skaters naar beneden over de Hoge Duin en Daalseweg in Bloemendaal. Om het bestaan van de gloednieuwe stichting Dutch Downhill Division af te trappen was er een kleine samenkomst georganiseerd waar onder andere beginnersworkshops gegeven werden.

Het Kopje van Bloemendaal is volgens skater Tom Boerman een van de beste plekken van het land om de sport te beoefenen. “Hier is goed asfalt en het is een heuvel, wat in Nederland niet vaak voorkomt. Daarnaast is het een mooie omgeving waar we ook lekker kunnen zitten.”

Maar wat volgens Deen Mondt, een van de oprichters van de stichting, ook meespeelt is dat de buurt de skaters erg ondersteunt. “We worden nooit weggestuurd en mogen altijd onze flesjes water vullen of een pleister halen. Die aspecten van een locatie zijn erg belangrijk.”

‘Grenzen verleggen’

Maar voor de echte hoge bergen moeten de skateboarders in het buitenland zijn. “Over vijf weken is er in Slovenië een evenement waar we graag naartoe gaan", zegt Lisa. "Op sommige stukken kan je daar zelfs tachtig kilometer per uur gaan. Je kan daar echt je grenzen verleggen op een veilige manier.”