Warm afscheid fans De Graafschap bezorgt Daryl van Mieghem kippenvel

De aanvaller werd minutenlang toegezongen en er was een groot spandoek gemaakt om hem te bedanken. Van Mieghem was onder de indruk, vertelde hij na afloop van het eerbetoon.

Dat FC Volendam dankzij de treffer van Van Mieghem en kort ervoor van Oristinaio met een 2-0 voorsprong ging rusten, was allesbehalve overeenkomstig het spelbeeld. Ook trainer Wim Jonk had gezien dat De Graafschap zeker in het eerste deel van de wedstrijd de betere ploeg was en een aantal kansen onbenut liet. Maar het zoet van de overwinning smaakte goed.