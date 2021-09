Singer Laren-directeur blij met 'stevige eis' tegen verdachte Van Gogh-rover Nils M.

Evert van Os, museumdirecteur van Singer Laren, is tevreden met de acht jaar cel die tegen de verdachte Van Gogh-rover Nils M. (58) is geëist . "M'n hart zegt: het is nooit genoeg. Maar m'n hoofd zegt dat hieruit blijkt dat het openbaar ministerie dit vergrijp heel serieus neemt. Acht jaar klinkt als een stevige eis."

"In het verleden zijn gestolen schilderijen door criminelen gebruikt om strafvermindering te krijgen. Daardoor hebben ze een waarde. Maar het Openbaar Ministerie is heel duidelijk tegenwoordig: er kan geen strafvermindering meer volgen, dus eigenlijk zijn ze waardeloos op dit moment. Ze zijn verhandeld, heb ik begrepen. De dief heeft ze niet meer in bezit, maar strafvermindering ga je er niet meer mee krijgen."

Van Os sluit niet uit dat de Lentetuin - zoals vaker geldt voor gestolen kunst - is gestolen met als doel in onderhandelingen met justitie als wisselgeld te dienen. "Het verhaal gaat dat die schilderijen een bepaalde waarde in de onderwereld hebben", vertelt de museumdirecteur.

Verdachte Larense Van Gogh-roof voor de rechter: dit weten we over de zaak

Omdat het schilderij anderhalf jaar na dato nog altijd niet terug is, is de kunstroof nog steeds een open wond, vertelt Van Os. "Het is fijn dat er een dader is die gepakt wordt, maar voor ons is het zoveel belangrijker dat het schilderij gewoon weer terugkomt. Het schilderij is overigens eigendom van het Groninger Museum, dus dan voel je je helemaal schuldig. Wij willen graag dat het schilderij straks weer in Groningen te zien is."

Dat het openbaar ministerie het schilderij 'van onschatbare culturele waarde' noemt, is volgens Van Os volkomen terecht. "Het is werk uit de openbare collectie, dus die is van ons allemaal. Daar kunnen we normaal allemaal van genieten, maar nu dus al anderhalf jaar niet. En wie weet hoe lang dat nog gaat duren."

Ontwikkeling

Ook binnen Van Goghs oeuvre is de Lentetuin 'een belangrijk werk', benadrukt hij. "De Van Gogh-kenner ziet zijn ontwikkeling. We kennen allemaal de schilderijen die hij later in Frankrijk maakte", verwijst hij onder meer naar Van Goghs zonnebloemen en sterrennacht, "maar als je zijn oeuvre beschouwt is het een belangrijk werk, want vroeger werk."

Van Os houdt goede hoop dat het schilderij boven water komt, en weer kan worden tentoongesteld. "De statistieken zijn in ons voordeel, want er zijn in de loop der jaren een aantal Van Goghs gestolen, en die zijn eigenlijk allemaal weer terug bij de eigenaar. Maar het kan een tijdje duren."