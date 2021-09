Koud, vochtig en weinig zonlicht: bewoner is ongebruikte steigers rond vuurtoren zat

Vuurtoren 'Het Paard' op Marken staat al sinds 1 juli in de steigers voor een onderhoudsbeurt, maar volgens bewoner Liliane Spijker is er sindsdien niets meer aan gedaan. En dat leidt volgens haar tot het nodige ongemak. "Ik woon hier al 18 jaar, maar heb nog nooit meegemaakt dat ik een hele pot zout heb moeten weggooien omdat het te nat was", zegt ze.

'Het Paard' moet een lik verf krijgen, vanwege houtrout moet het hout worden vervangen worden en er zijn lekkages. Ook het Chroom-6 rond de lichtkoepel moet worden verwijderd.

Doordat de steigers de zon blokkeren is het volgens Spijker koud en vochtig in de vuurtoren en moest ze in de zomer zelfs de kachel opstoken. Ze zegt dat ze vaak door mensen wordt aangesproken die het jammer vinden dat de vuurtoren in de steigers staat: "Ik ben nu zo ver dat ik ze vraag te klagen bij Rijkswaterstaat."

Bouwvak

Spijker huurt de vuurtoren het Rijksvastgoedbedrijf, maar het rijksmonument wordt beheerd door Rijkswaterstaat. Die laatste laat weten dat de steigers al enige tijd staan vanwege de bouwvak, maar ook omdat het een bijzonder gebouw is waar eerst zorgvuldig naar gekeken moet worden.

"Er moest eerst geïnventariseerd worden wat er allemaal gedaan moest worden", zegt een woordvoerder. De offerte van de aannemer wordt momenteel beoordeeld en dan kan het werk beginnen. Rijkswaterstaat kan nog niet zeggen wanneer er ook daadwerkelijk aan de reparaties wordt begonnen.