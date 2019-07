Renovatie vuurtoren Egmond aan Zee duurt te lang: "Dit is niet goed voor de veiligheid op zee"

EGMOND AAN ZEE - Het is het visitekaartje en de trots van Egmond aan Zee; De vuurtoren J.C.J. Van Speijk. De lichtbaken krijgt een flinke opknapbeurt maar het schiet nog niet echt op. Eigenlijk had het monument al vorig jaar herfst klaar moeten zijn, maar er is flinke vertraging. En dat is een doorn in het oog voor Henk Biesboer van de KNRM die gebruik maakt van de vuurtoren. "Dit is niet goed voor de veiligheid op zee."

De vuurtoren van Egmond aan Zee staat al sinds vorig jaar juni in de steigers. Het monument behoort tot de zeventien Nederlandse vuurtorens die eigendom zijn van Rijkswaterstaat. De toren, die in slechte staat verkeerd, wordt opnieuw geschilderd en er worden reparaties uitgevoerd aan de toren en bronzen leeuw boven de ingang.

Souvenir

De kop van de vuurtoren lijkt door het steigerdoek nu een wit mutsje op te hebben. Voor veel Egmonders duurt de renovatie veel te lang. Zo ook voor Henk Biesboer van de KNRM. "Het is de souvenir van ons dorp en bovendien een monument. De vuurtoren hoort er prachtig bij te staan en niet ingepakt te zijn in een of ander bouwzeil."

Lees ook: Eindelijk opknapbeurt voor vuurtoren Lange Jaap: "Het is ons baken, het is thuis"

En de vuurtoren is niet alleen een visitekaartje voor Egmond aan Zee. Het is ook van levensbelang voor de pleziervaart die gebruik maakt van de lichtbaken. Nu de opknapbeurt zo lang duurt, maakt de KNRM zich zorgen over de veiligheid. "Zeker omdat nu het zomerseizoen is aangebroken en we veel te maken hebben met de pleziervaart. We merken dat veel jachten vaak geen navigatie aan boord hebben en de vuurtoren nodig hebben."

Tijdrovende klus

Volgens eigenaar Rijkswaterstaat duurt de renovatie zo lang omdat bij het verwijderen van de oude verflagen het kankerverwekkende chroom 6 is aangetroffen. Het is een tijdrovende klus om dit op een veilige manier te verwijderen. Wanneer de vuurtoren klaar is, is nog niet bekend. "Het is wel vreemd dat het werk zo lang stil ligt. Want er wordt al heel lang niet meer aan gewerkt. Eigenlijk zie ik pas sinds vandaag weer een aannemer. Ons devies is: opschieten!"