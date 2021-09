Laren start verkeerscampagne na klachten over hardrijders: voet moet van het gas

De verkeerscampagne volgt na veel klachten over hardrijders in het dorp; de gemeente Laren zegt elke dag klachten te krijgen. Veel hiervan gaan over het rijgedrag van automobilisten op de toegangswegen naar het dorp en in de woonwijken. Meestal is de snelheid van de automobilisten het grootste probleem.

Laren stelt de klachten al langere tijd aan te pakken. Er werden eerder al onder meer drempels en verkeersplateaus geplaatst en wegen werden op plekken al versmald om hardrijden onaantrekkelijker te maken.

Dat heeft niet overal even veel effect. Volgens de gemeente komt dat "door de steeds meer geavanceerde auto's met onder meer betere vering, demping en een grotere wielbasis die minder 'last' ervaren van zo’n verkeersmaatregel". "Hiernaast leveren drempels vaak overlast bij inwoners op door trillingen en geluidsoverlast, en vragen de hulpdiensten en bus om de hoeveelheid drempels juist te beperken", aldus burgemeester en wethouders.

Spandoeken en borden

Laren komt nu dus met spandoeken en grote borden om automobilisten te attenderen op hun snelheid. Zelf noemt de gemeente het een 'positieve attentie van wenselijk verkeers- en rijgedrag'.

De campagne loopt tot half december. Als de campagne effect heeft, keren de spandoeken en borden volgend jaar terug.