Laren klaar met overlast van rondspinnende raceauto's: politiek wil maatregelen

De overlast van de dure sportauto's is niet van de laatste tijd. Automobilisten verzamelen zich al jaren op het plein om te pronken met hun dure auto's. En buurtbewoners klagen al jaren steen en been over de overlast: ze hebben last van de herrie, maar maken zich ook zorgen over de veiligheid door de hoge snelheden van de auto's.

Eerder zorgden de bestuurders van dure supercars al voor veel overlast op de Brink, door daar - vaak voor het oog van tientallen autospotters - hard op te trekken en daarbij veel decibellen te produceren. Door strenge maatregelen lijkt de overlast daar inmiddels achter de rug.