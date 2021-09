'Slimme' verkeerslichten moeten verkeer door Hilversum beter laten doorstromen

Een paar 'slimme' verkeerslichten moeten er vanaf eind dit jaar voor gaan zorgen dat het verkeer over de drukke Johannes Geradtsweg van Hilversum een stuk beter doorstroomt. Verkeer staat er nu nog elke dag muurvast door de grote drukte.

De slimme verkeerslichten moeten er voor zorgen dat het verkeer in beide richtingen beter gedoseerd wordt. Het systeem checkt daarvoor steeds de actuele verkeerssituatie en handelt daarnaar. Een voorbeeld: als er veel mensen staan te wachten, kan het licht langer op groen staan of bijvoorbeeld eerder op groen gaan. Het systeem leert gaandeweg hoe het best te doseren.

Volgens de gemeente moet het systeem er voor zorgen dat niet alleen de doorstroming op de doorgaans drukke weg verbetert, maar vervolgens ook voorkomen dat automobilisten allerlei sluiproutes gaan nemen om de drukte te omzeilen. Dat is nu, los van de verkeersdrukte zelf, een veelgehoorde klacht.

Meer maatregelen

De slimme verkeerslichten worden het laatste kwartaal van dit jaar geplaatst. Als het systeem uiteindelijk niet goed genoeg blijkt te werken, worden er drastischere maatregelen genomen. Er wordt dan onder meer gedacht aan het aanpassen van de weg zelf.