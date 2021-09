Protestmars in Amsterdam-West na mishandeling transvrouw Mala

Badi werd vorige week op de Admiraal de Ruijterweg belaagd door een groep van zeven mannen. De transvrouw werd onder meer geïntimideerd, uitgescholden en geduwd. "Ze scholden me uit voor 'kankerhomo' en iemand wilde mij slaan. Ik huilde, maar niemand hielp", zei Badi erover tegen AT5/NH Nieuws.

'Geweld toegenomen'

De BIPOC LHBTQI+ alliantie, een samenwerking tussen diverse Amsterdamse organisaties, zegt dat het nieuws een harde klap was voor de gemeenschap. De aangekondigde protestmars is bedoeld als statement tegem het geweld waarmee de groep te maken heeft. "De cijfers liegen er niet om: in het afgelopen jaar is het geweld richting de queer gemeenschap toegenomen, vooral richting als vrouwelijk presenterende personen", aldus de alliantie in een persbericht. "Als gemeenschap zijn we het zat om nog langer te wachten tot de politiek concrete stappen zet om de hele LHBTQI+ gemeenschap te beschermen."

Campagne

De organisatie hoopt dat de protestmars er onder meer voor zorgt dat de politie de daders oppakt en het Openbaar Ministerie het incident serieus opneemt en als 'hate crime' behandelt. Verder hoopt de groep dat de gemeente bereid is om samen met de alliantie een campagne over dit onderwerp op te zetten. "Wij willen een brede eenheid vormen die samen een eind maken aan LHBTQI+ gerelateerd geweld, racisme, xenofobie en seksisme."

De protestmars begint vrijdag om 18.00 uur op de Admiraal de Ruijterweg 80 en eindigt bij nummer 472.