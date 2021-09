Transvrouw Mala belaagd op straat in Amsterdam: 'Durf alleen nog naar buiten voor therapie'

Transvrouw Mala Badi is dinsdag op straat belaagd door een groep jonge mannen. Dat gebeurde op de Admiraal de Ruijterweg in Amsterdam-West. De politie bevestigt dat er aangifte is gedaan en doet onderzoek naar de zaak.

Mala Badi, het slachtoffer, vertelt aan AT5/NH Nieuws dat ze over de Admiraal de Ruijterweg fietste, toen ze door drie jongens bij een stoplicht werd uitgescholden. Ze reageerde daar in eerste instantie niet op. Even later werd ze van achteren van haar fiets geduwd. De groep belagers groeide vervolgens tot zeven man, aldus het slachtoffer. "Ze scholden me uit voor 'kankerhomo' en iemand wilde mij slaan. Ik huilde, maar niemand hielp."

Bang

Toen de politie aankwam, waren de belagers er al vandoor. Badi raakte lichtgewond, maar de psychologische schade is volgens haar groter. "Ik ben bang dat ik weer aangevallen word. Ik ga alleen naar buiten om naar therapie te gaan en verder niet. Mijn deur zit de hele tijd op slot, ook als ik thuis ben. En dat allemaal omdat ik me anders kleed."

Badi zegt dat ze al eerder te maken heeft gehad met verbale agressie. Het is echter voor het eerst dat ze aangifte doet en haar verhaal in het openbaar wil vertellen. "Ik wil me uitspreken, ook voor andere transmensen. Dit soort dingen gebeuren steeds vaker, maar veel mensen willen zich niet uitspreken."

Naast de aangifte is er melding gedaan bij Roze in Blauw, een netwerk binnen de Nederlandse nationale politie dat zich speciaal bezighoudt met de bestrijding van antihomoseksueel geweld en de ondersteuning van slachtoffers daarvan.