Trotse bondscoach Van Gaal: "Het wordt vanaf nu alleen maar beter"

"Ik denk dat het vanaf nu alleen maar beter wordt", vertelde Van Gaal na afloop voor de camera's van de NOS. "We gaan nu automatismen krijgen. Alle spelers weten wat ze moeten doen. Ik heb op het eind ook veel gewisseld zodat ook de andere spelers zich de visie eigen kunnen maken. De spelers willen alles doen voor elkaar. Als we met een goed plan komen, dan willen ze dat uitvoeren. Dat vertelde ik al na de wedstrijden tegen Noorwegen en Montenegro en dat zeg ik nu weer."

"We hebben met totale pressie gespeeld en de jongens hebben dat negentig minuten volgehouden. Dat is niet normaal."

Visie geaccepteerd

De bondscoach is vooral blij dat zijn aanpak snel werkt en dat de spelers hem volgen in zijn ideeën over voetbal. "Ik heb mijn visie op deze groep geprojecteerd. Dat is altijd maar afwachten, want als ze mijn visie niet accepteren, wordt het moeilijk. Maar vanaf de eerste dag heb ik het gevoel dat ze me accepteren, ondanks alle regels", aldus Van Gaal.

De eerstvolgende wedstrijd van Oranje voor de WK-kwalificatie is op vrijdag 8 oktober. Nederland speelt dan een uitwedstrijd tegen Letland. Drie dagen later speelt Nederland in Rotterdam tegen Gibraltar.