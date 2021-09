Aantal nieuwe coronabesmettingen daalt licht, Den Helder nog steeds koploper

Het aantal mensen in de Noordkop & Texel dat de afgelopen twee weken positief is getest op corona, is een klein beetje gedaald ten opzichte van de voorgaande periode. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM, die NH Nieuws met hulp van LocalFocus inzichtelijk heeft gemaakt. Het risiconiveau 'ernstig' is nog altijd van toepassing.

Overal in de Noordkop zijn minder dan 100 nieuwe coronagevallen gemeld. Daarmee is de besmettingsgraad laag. Wel schommelen Schagen en Den Helder in de cijfers. Waar twee weken geleden nog maar 35 nieuwe besmettingen werden geteld in Den Helder, steeg dat vorige week tot 61. Afgelopen week zijn daar per 100.000 inwoners 103 mensen positief getest. Schagen ging van 28 gevallen twee weken geleden naar 22 vorige week.

In de gemeente Hollands Kroon blijft het aantal nieuwe coronabesmettingen dalen. Daar waren drie weken geleden 23 besmettingen, twee weken geleden 19 en vorige week 9. Op Texel werden vorige week 4 mensen positief getest op corona. Per 100.000 inwoners zijn daar in de afgelopen week 29,5 mensen positief getest, tegenover 44,2 twee weken geleden.

In Schagen is in de afgelopen twee weken één persoon het ziekenhuis opgenomen vanwege een coronabesmetting. Er is in de hele regio niemand overleden aan de gevolgen van het virus.