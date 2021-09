Meerdere auto's verwoest in parkeergarage: "Had vooral zorgen om de bewoners"

Zeker drie auto's staan totaal verwoest naast elkaar in de geblakerde parkeergarage aan de Koning Davidstraat. "Die van mij staat daar in het midden met die klep omhoog. Hij is nu grijs maar hij was blauw", zegt Gonny Hin, een van de gedupeerden van de brand vanochtend vroeg . Meerdere auto's en motoren raakten zwaar beschadigd. Bewoners moesten vanwege de rookontwikkeling hun huis uit.

Gonny denkt niet aan brandstichting, maar helemaal zeker is dat niet want dat moet technisch onderzoek uitwijzen. Ze werd rond half vier opgeschrikt door een grote klap en toen ze naar buiten keek zag ze dat er beneden brand was. "Mijn man zag al meteen dat het om onze auto ging. Maar dat was het minst belangrijke, want we waren vooral bezorgd om de huizen er pal achter", vertelt ze.

De bewoners van de huizen er achter moesten tijdelijk hun huis uit vanwege de rookontwikkeling. Ze willen niet voor de camera reageren. Wel zeggen ze dat ze behoorlijk geschrokken zijn. "Je zou toch denken dat het veilig is in zo'n afgesloten garage", zegt een van hen. Gonny is al lang blij dat er geen gewonden zijn gevallen. "Dit is alleen materiële schade", zegt ze. "Ook erg, maar niet zo heel erg."