Meerdere auto's verwoest bij brand in parkeergarage onder wooncomplex

Een brand in een parkeergarage onder een wooncomplex aan de Koning Davidstraat in Zaandam heeft vanochtend vroeg meerdere auto's in de as gelegd.

Dat bevestigt een woordvoerder van de Veiligheidsregio aan NH Nieuws. De brand begon om 4.40 uur, zo laat hij weten. Hij kan niet zeggen hoeveel auto's er zijn uitgebrand, maar volgens getuigen gaat het om in ieder geval vier voertuigen. Ook een motor en de parkeergarage zelf heeft flinke brandschade, zo is te zien op foto's.

Vanwege de rookontwikkeling heeft de brandweer meerdere woningen in het complex ontruimd. Zij volgden de verrichtingen van de brand op straat, en zagen dat het vuur snel onder controle was. Nadat de brandweer metingen in de woningen erboven had verricht, mochten de bewoners weer terug naar huis. Alle woningen zijn veilig bevonden, al krijgen bewoners die brandlucht ruiken het advies om hun woningen goed te controleren.

#Brand #parkeergarage #KoningDavidstraat #Zaandam De brandweer is uitgerukt voor brand in een open parkeergarage onder het woongebouw. Meerdere auto's zijn geblust. Er zijn woningen ontruimd om metingen te verrichten. Nader bericht volgt https://t.co/vTYT1pIpw8 — Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland (@VrZW) September 3, 2021

Over de oorzaak is nog niets bekend, maar de politie onderzoekt of er sprake is van brandstichting.