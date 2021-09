Zandvoorter Piet Keur liet toeschouwers voor vijf gulden naar binnen bij Formule 1-race

Oud-voetballer Piet Keur is dol op de Formule 1. Hij is dan ook blij dat het circus weer terug is in 'zijn Zandvoort'. In de jaren zeventig was hij steward op het circuit. "Wij lieten iedereen naar binnen voor vijf gulden", zegt de goedlachse Keur.

Piet Keur over de Formule 1 in de jaren 70 in Zandvoort - NH Nieuws

"We konden zo de pits in", vertelt Piet Keur over de Formule 1 in de jaren zeventig. "De coureurs waren nog aanraakbaar. Een hele andere tijd. Nu lijkt het wel een militaire operatie."

Quote "Het lijkt wel een militaire operatie" oud-voetballer piet keur

Keur beleefde mooie tijden in zijn periode als steward. "Het was een rage", vertelt de Zandvoorter. Komend weekend keert de race voor het eerst sinds 1985 weer terug op het circuit van Zandvoort.

Piet Keur met een andere anekdote over de F1 in Zandvooort - NH Nieuws

Het hele weekend verzorgt NH Nieuws al het nieuws rondom het Formule 1-circus. Live op radio praten onze verslaggevers je bij over alle ontwikkelingen en in ons liveblog volg je alles wat zich in en om Zandvoort omspeelt.