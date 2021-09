Volg het Formule 1-circus in Zandvoort bij NH Nieuws en NH Radio

Niemand kan er meer omheen: het Formule 1-circus is neergestreken in Zandvoort. Voor het eerst in 36 jaar trekken tienduizenden racefans naar het kustdorp voor het grootste evenement van het jaar. NH Nieuws en NH Radio zijn er uiteraard bij.

Blijf via onze kanalen op de hoogte met natuurlijk de laatste updates over de impact van het evenement op het dorp. Waar staat het vast? Rijden de treinen nog? En is Max Verstappen of Sebastiaan Vettel al ergens gespot?

Maar daar blijft het niet bij. Heb je geen kaartje voor de race kunnen bemachtigen en wil je toch wat meeproeven van de sfeer in Zandvoort? Met NH Nieuws en NH Radio ben je er toch een beetje bij.

Verslaggevers in hele regio

Via onze app en site blijf je de hele dag op de hoogte. Volg het liveblog en check de verhalen en video's van onze verslaggevers in Zandvoort. Maar ook in Haarlem, Bloemendaal, Heemstede, IJmuiden, Beverwijk, Amsterdam en de Haarlemmermeer is NH Nieuws de komende dagen aanwezig. Want het evenement heeft niet alleen gevolgen voor Zandvoort; de hele regio staat op z'n kop.

Onderweg of lekker thuis op de bank, luister je uiteraard naar NH Radio. Het hele weekend hebben we een speciale Zandvoort-programmering. Onder de titel 'We gaan naar Zandvoort' gaan onze radiopresentatoren - ook in het weekend - helemaal op in het racefestijn. Elk uur word je bijgepraat over de laatste ontwikkelingen in de regio. En natuurlijk wordt er veel geschakeld met de verslaggevers.

Tenslotte kun je uiteraard ook op televisie veel Zandvoort-nieuws verwachten. Vanaf vrijdagochtend hebben we hiervoor elk uur een speciale nieuwsuitzending: Zandvoort Update, direct na het nieuws van Wij Zijn Noord-Holland.