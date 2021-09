Gulle gever vult dikke envelop voor noodlijdende kinderboerderij: "Kippenvelmomentje"

Een onbekend persoon heeft zeshonderd euro gedoneerd aan kinderboerderij de Hussel in Grootebroek. De kinderboerderij is afhankelijk van opbrengsten van de oudpapierdiensten, maar vrijwiliger John de Haan vertelde vorige week dat hij daar niet genoeg collega's voor heeft. "Dit is vreselijk welkom", zegt De Haan over de grote donatie. "Er stonden nog wat rekeningetjes open dus die heb ik meteen betaald."

John de Haan kreeg een envelop met zeshonderd euro voor de kinderboerderij. - NH Nieuws / John de Haan.

De brief zat in de brievenbus bij de school naast de kinderboerderij - het postadres van de stichting. "Ik maak hem open en zie een handgeschreven briefje. Ik denk, krijg nou wat!", zegt John, terwijl hij hard begint te lachen. De envelop bleek gevuld met drie briefjes van tweehonderd euro. "Ik loop naar de directeur van de school en zeg: 'moet je eens kijken in die envelop'", vertelt John. "Ik had die brieffies nooit eerder gezien van tweehonderd. Maar ze waren echt, want de bank heeft ze geslikt", zegt hij, terwijl hij weer moet lachen. De anonieme gift is "vreselijk welkom". "Je kunt er zeker drie maanden voer voor kopen."

Zo zorgt de gulle gever voor gevulde voerbakken van onder meer de kippen, geiten en het varken. "Dat was echt even een kippenvelmomentje." John de Haan vertelde vorige week dat de kinderboerderij kampt met een tekort aan vrijwilligers. Die zijn nodig voor het ophalen van oud papier, een belangrijke inkomstenbron. "Je bent doordat je avonden niet kan lopen in één keer zoveel inkomsten kwijt", zegt De Haan. Waar de maandelijkse inkomsten voorheen rond de 1.500 euro lagen, was de laatste tijd zo ongeveer 900 euro.

Nadat John zijn verhaal had gedeeld bij NH Nieuws hebben zich naast de gulle gever ook vier vrijwilligers gemeld. Het team is daardoor uitgebreid tot vijftien man. Ze halen maandelijks twee keer op dinsdagavond en één keer op vrijdagavond het oud papier op in Grootebroek. "Het liefst heb ik 25 man, dan hoeven ze misschien maar twee keer in het jaar te lopen." "Het komt gerust wel goed", zegt John. Hij is van plan om zijn vrijwilligers in de toekomst als vanouds in de watten te leggen. "Vroeger zaten we altijd na bij de snackbar, maar dat kostte ook klauwen met geld op een gegeven moment. Nu hebben we het Hussel Boetje, daar zet ik straks een kratje bier voor die jongens neer, een frissie en bitterballen. Gaan we daar gewoon gezellig zitten." Bekijk hieronder de reportage met John de Haan die vorige week verscheen bij NH Nieuws.

