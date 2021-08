Kinderboerderij de Hussel vreest sluiting door gebrek aan vrijwilligers

Vrijwilliger John de Haan van kinderboerderij de Hussel in Grootebroek is op zoek naar collega's om zijn geliefde kinderboerderij in leven te houden. Er zijn meer vrijwilligers nodig om om oud papier op te halen, zodat er weer geld in het laatje komt voor de dieren.

Vrijwilliger John de Haan poseert met een kip - Tijmen Koelemeijer/NH Nieuws

"Wij zijn afhankelijk van het oud papier ophalen langs de weg. Daar moet ik gewoon veel meer mensen voor hebben. Al krijgen we die niet komt er ook geen geld binnen", zegt de 59-jarige De Haan, vrijwilliger van het eerst uur bij de Hussel. Op dit moment helpen er zo'n acht vrijwilligers met het oud papier ophalen. Normaal gesproken helpt De Haan ook mee, maar door zijn hernia gaat dat niet meer. Daarom streeft hij naar een groep van 25 vrijwilligers, zodat niet iedereen elke maand hoeft te worden ingezet. "We vragen twee à tweeënhalf uur van je tijd. Eén keer in de maand of twee keer in het jaar. Meer niet." Tekst gaat verder onder video

Kinderboerderij - NH Nieuws

Shetlandpony weg Door het gebrek aan inkomsten heeft de kinderboerderij al één dier weg moeten doen. Tot groot verdriet van de kinderen. "We hebben na zeven jaar afscheid moeten nemen van onze shetlander. Kinderen hebben erom gehuild. Dat doet mijzelf ook heel veel pijn", aldus De Haan. Vrijwilligers kunnen zich via de website van de kinderboerderij aanmelden.